Пострадавший работник по закону может не давать объяснения: что делать комиссии
При расследовании несчастного случая комиссия опрашивает свидетелей и самого пострадавшего. Но он может отказаться давать объяснения.
«ТК не предусматривает обязательное наличие объяснений пострадавшего работника по факту несчастного случая», — отмечает канал «Охрана труда».
Порядок расследования установлен ст. 229.2 ТК.
Что должна сделать комиссия:
уведомить пострадавшего, что он может участвовать в расследовании несчастного случая, произошедшего с ним, в том числе давать объяснения;
если работник не хочет этого делать – нужно отразить факт отказа от дачи объяснений в акте расследования.
Составление акта расследования без наличия в материалах объяснений пострадавшего не будет нарушением порядка расследования.
