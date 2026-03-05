Пострадавший работник по закону может не давать объяснения: что делать комиссии

Объяснения от пострадавшего работника по факту несчастного случая – не обязательны.

При расследовании несчастного случая комиссия опрашивает свидетелей и самого пострадавшего. Но он может отказаться давать объяснения.

«ТК не предусматривает обязательное наличие объяснений пострадавшего работника по факту несчастного случая», — отмечает канал «Охрана труда».

Порядок расследования установлен ст. 229.2 ТК.

Что должна сделать комиссия:

уведомить пострадавшего, что он может участвовать в расследовании несчастного случая, произошедшего с ним, в том числе давать объяснения;

если работник не хочет этого делать – нужно отразить факт отказа от дачи объяснений в акте расследования.

Составление акта расследования без наличия в материалах объяснений пострадавшего не будет нарушением порядка расследования.