Пострадавший работник по закону может не давать объяснения: что делать комиссии

Объяснения от пострадавшего работника по факту несчастного случая – не обязательны.

При расследовании несчастного случая комиссия опрашивает свидетелей и самого пострадавшего. Но он может отказаться давать объяснения.

«ТК не предусматривает обязательное наличие объяснений пострадавшего работника по факту несчастного случая», — отмечает канал «Охрана труда».

Порядок расследования установлен ст. 229.2 ТК.

Что должна сделать комиссия:

  • уведомить пострадавшего, что он может участвовать в расследовании несчастного случая, произошедшего с ним, в том числе давать объяснения;

  • если работник не хочет этого делать – нужно отразить факт отказа от дачи объяснений в акте расследования.

Составление акта расследования без наличия в материалах объяснений пострадавшего не будет нарушением порядка расследования.

Согласие на обработку персональных данных: как оформить документ правильно в 2026 году

В 2026 году требования к работе с персональными данными для бизнеса окончательно перестали быть формальностью. Одно из ключевых правил, которое необходимо учитывать всем компаниям и индивидуальным предпринимателям, — согласие на обработку персональных данных должно оформляться отдельным документом. Использовать его в составе договора, оферты, анкеты или заявления больше нельзя.

