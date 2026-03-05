КПП УСН Акц моб
Трудовые отношения

Путин: фиктивное трудоустройство инвалидов нужно пресекать

Власти будут бороться с фиктивным трудоустройством людей с инвалидностью, а также с другим нецелевым использованием квотирования рабочих мест для инвалидов.

Президент Владимир Путин поручил правительству и Генеральной прокуратуре принять меры, чтобы не допускать фиктивное трудоустройство людей с инвалидностью.

«Принять меры по недопущению фиктивного трудоустройства инвалидов и иного нецелевого использования механизма квотирования рабочих мест для инвалидов», — сказано на сайте Кремля.

Ответственным лицам предстоит доложить о проделанной работе до 1 июля 2026 года.

Также правительству и СПЧ поручили определить отрасли экономики, для которых характерно массовое трудоустройство инвалидов, указать рекомендуемые профессии и специальности.

