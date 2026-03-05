😓 Слабые места бухгалтера на УСН 2026: чему учиться, чтобы избежать частых ошибок

2026 год начался с серьезных изменений для всех налоговых режимов, особенно досталось бизнесу на УСН. Чтобы без ошибок работать в 2026 году на упрощенке, важно разобраться в обновленной декларации УСН, расчете НДС, онлайн-кассах и применении ЭДО. Успейте купить профкурс с уроками по реформе до 9 марта и получите 3 онлайн-курса для уверенной работы в подарок.

Работа на спецрежиме в 2026 году резко изменилась, многие упрощенцы потеряли право не платить НДС — кто-то остался и погрузился в НДС, другие — сменили налоговый режим. Для работы на УСН в 2026 году нужна решительность — придется адаптироваться к изменениям, принимать важные решения, которые определят работу на весь год.

Погрузиться в специфику учета на УСН после вступления реформы-2026 и освоить необходимые инструменты вы сможете на курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на УСН».

Какие знания вы получите на курсе профпереподготовки

Вы научитесь вести учет для компаний на УСН в 2026 году, заполнять декларацию УСН по новой форме, узнаете, как выбрать ставку и рассчитывать НДС на УСН, кому доступны льготы и как их получить. Сможете легко проходить налоговый контроль, отвечать на требования налоговиков и избегать блокировок, в том числе по 115-ФЗ.

Курс охватывает все задачи, с которыми сталкивается бухгалтер в компании малого бизнеса или ИП:

ведение бухгалтерского, налогового учета;

подготовка и сдача отчетности;

найм, увольнение, расчеты с работниками и самозанятыми;

кассовый учет и онлайн-кассы;

работа в программе 1С:Предприятие 8.3.

Вы будете учиться на реальных примерах из практики бухгалтера, получите рабочие советы, готовые шаблоны и гайды, закрепите знания проверочными тестами.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Дарим три онлайн-курса «Клерка»

Чтобы вы не только погрузились в профессию, но и сразу освоили необходимые для бухгалтера УСН инструменты, получили конкурентное преимущество и быстро нашли работу, мы дарим вам еще три курса.

«НДС на УСН-2026» — вы узнаете, как платить НДС на УСН, какие есть особенности у разных ставок НДС и кому полагается освобождение от НДС и другие льготы по уплате налога. Научитесь вести учет налога в 1С, начислять НДС при авансах и отгрузках, учитывать входящий налог, работать с переходящими договорами и восстанавливать НДС при изменении режима.

«Работа с ЭДО» — вы научитесь сотрудничать с контрагентами по ЭДО и вести учет электронных документов, узнаете, как настраивать кадровый и корпоративный документооборот, разберетесь в недостатках и преимуществах разных систем ЭДО, изучите правила работы с маркировкой, госзакупками, Меркурием и ЕГАИС.

«Кассы - 2026, учет денежных средств и расчетных операций» — вы научитесь правильно вести кассовые и расчетные операции, сможете контролировать соблюдение законодательства в части наличных и безналичных расчетов, состояние расчетов с контрагентами, бюджетом и сотрудниками.

