💰 Названы суммы, сколько можно заработать на подработке в праздничные дни 2026

В преддверии длинных праздничных выходных в начале марта и в мае 2026 года россияне активно ищут способы получить дополнительный заработок.

Юрист hh.ru Александр Кузнецов рассказал «Клерку», что за последний месяц на платформе разместили 95 тыс. вариантов для подработки. Если в январе 2026 года медианная зарплата на подработке составляла 61,9 тыс. рублей, то в феврале — 84,5 тыс. Сумма выросла на 20%.

При частичной занятости максимум можно заработать 195 тыс. рублей.

Компании готовы привлекать сотрудников не только по будням, но и в праздничные дни. Однако юрист напоминает, что работа в праздничные дни оплачивается в двойном размере за фактические отработанные часы, если иное не предусмотрено договором или локальными актами.

«По общему правилу работа в нерабочие праздничные дни оплачивается в двойном размере. Однако по желанию сотрудника зарплата за этот день может быть обычной, в одинарном размере, но дополнительно работодатель предоставит ему еще один неоплачиваемый выходной», — сказал Александр Кузнецов.

К работе в праздничные дни сотрудников можно привлекать только с их письменного согласия. Делать это можно только для решения срочных и непредвиденных задач. Без согласия работника могут вызвать на работу для предотвращения аварий и ЧС.