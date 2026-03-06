Какие ошибки допускают медицинские организации в справках для налогового вычета

Медицинские организации не могут дублировать справки в отношении одних и тех же понесенных расходов на оказанные медуслуги.

Для получение социального налогового вычета по НДФЛ на лечение медицинские организации должны предоставить справку, подтверждающую расходы.

Такой документ компании или ИП заполняют на основании заявления физлица о выдаче справки, оплатившего медицинскую услугу, в двух экземплярах. Один экземпляр выдается налогоплательщику, второй — остается в медорганизации.

«Заполнение справок в отношении одних и тех же понесенных расходов на оказанные медицинские услуги не допускается», — сказано на сайте ФНС.

Если медицинской организации приходится предоставить уточненные сведения об оплате услуг, ей необходимо заполнить корректирующую справку, в которой номер справки остается прежним, а номер корректировки — следующий порядковый номер.

Если необходимо удалить/аннулировать данные, заполняется аннулирующая справка, в которой номер корректировки «999».

Также ошибкой будет включение в расходы тех, которых нет в перечне постановления правительства от 08.04.2020 № 458.

Справки можно передавать в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи. Это будет возможно, если у компании или ИП есть техническая возможность на такое взаимодействие с налоговыми органами.