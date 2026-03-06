Какие ошибки допускают медицинские организации в справках для налогового вычета
Для получение социального налогового вычета по НДФЛ на лечение медицинские организации должны предоставить справку, подтверждающую расходы.
Такой документ компании или ИП заполняют на основании заявления физлица о выдаче справки, оплатившего медицинскую услугу, в двух экземплярах. Один экземпляр выдается налогоплательщику, второй — остается в медорганизации.
«Заполнение справок в отношении одних и тех же понесенных расходов на оказанные медицинские услуги не допускается», — сказано на сайте ФНС.
Если медицинской организации приходится предоставить уточненные сведения об оплате услуг, ей необходимо заполнить корректирующую справку, в которой номер справки остается прежним, а номер корректировки — следующий порядковый номер.
Если необходимо удалить/аннулировать данные, заполняется аннулирующая справка, в которой номер корректировки «999».
Также ошибкой будет включение в расходы тех, которых нет в перечне постановления правительства от 08.04.2020 № 458.
Справки можно передавать в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи. Это будет возможно, если у компании или ИП есть техническая возможность на такое взаимодействие с налоговыми органами.
Начать дискуссию