💪 Бухгалтер, которого боятся все сотрудники: норма или нет? Выпуск № 35 подкаста «Налоговое утро»
Подкаст «Налоговое утро» — это обсуждение горячих для бухгалтера и предпринимателя вопросов. Мы выходим по будням и держим вас в курсе важных изменений.
Как правило, у бухгалтеров «активный, реактивный ум», мысли идут параллельно в нескольких направлениях, из-за чего речь становится эмоциональной и энергичной. Такой стиль может казаться излишне жестким внутри коллектива, но при этом нередко ценится собственниками и директорами — как признак включенности и контроля над ситуацией. Разбираем в подкасте, стоит ли корректировать позицию резкого бухгалтера или, наоборот, нужно воспринимать как рабочий инструмент.
