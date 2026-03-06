Центробанк продлил валютные ограничения до 9 сентября 2026 года

Ограничения по выдаче наличной валюты продлили еще на шесть месяцев из-за санкций со стороны западных стран.

6 марта 2026 года Банк России принял решение сохранить ограничения по наличной валюте в связи с экономическими санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран.

Ограничения будут действовать до 9 сентября 2026 года. При необходимости их могут снова продлить. Об этом сказано на сайте Центробанка.

Вкладчики с депозитами, открытыми до 9 марта 2022 , сохранят лимит на снятие валюты в сумме остатка денежных средств, но не более 10 тыс. долларов США или эквивалентной суммы в евро. Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях.

Деньги, размещенные на вкладах после 9 сентября 2022, выдаются по курсу банка на дату выдачи.

Для банков на 6 месяцев продлили запрет удерживать с клиентов комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов.

Валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки выдаются в рублях. Сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу ЦБ.

До 9 сентября 2026 года юрлица-нерезиденты на смогут получить наличные в долларах США, евро, фунтах стерлингов, японских иенах. По другим валютам нет ограничений.

Резиденты в течение ближайшего полугода могут получить со счетов наличные доллары США, евро, фунты стерлингов и японские иены только на командировочные расходы.