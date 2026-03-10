↕ Разница между самой высокой и низкой зарплатой превысила 220 тысяч рублей

Среднемесячная номинальная начисленная зарплата в декабре 2025 года оказалась самой большой в Москве — 288 524 рубля, а самой маленькой в Чечене — 60 913.

В декабре 2025 года разрыв между самой большой и маленькой средней зарплатой в России составил 227 661 рубль.

Средняя номинальная начисленная зарплата в Москве — 288 524 рубля, а в Чеченской Республике — 60 913. Об этом сказано в материалах Единой межведомственной информационно-статистической системы.

Статистика в документе представлена без учета зарплат в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях.

По данным на ноябрь 2025 года, разница в зарплатах была 200 049 рублей. Тогда больше всего получили жители Магаданской области — 244 130, а меньше всего жители Ингушетии — 44 081.