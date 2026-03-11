Ассоциация менеджеров: увеличились закупки в сфере кибербезопасности

Злоумышленники стали чаще атаковать крупные компании через цепочку поставок, действуя через мелких поставщиков.

За последние четыре года состоялось больше 20 тыс. закупок в сфере кибербезопасности по 44-ФЗ. Спрос на такие услуги регулярно растет.

Стоимость сделок по 44-ФЗ выросла с 9,8 до 12,7 млрд рублей, а по 223-ФЗ — с 3 млрд в 2022 году до 10,5 млрд рублей.

«Это говорит о том, что рынок нуждается в дополнительной защите, видит в этом потребность и готов тратить деньги на сервисы, обеспечивающие безопасность компании», — сказал председатель комитета по управлению закупочной деятельностью Ассоциации менеджеров Виктор Симоненко.

По данным опроса Ассоциации, у 36% заказчиков были инциденты с информационной безопасностью, при этом у 71% компаний есть план по повышению уровня информационной безопасности при проведении закупок. Главными причинами киберугроз заказчики считают утечку внутренней информации (42,8%), взлом аккаунтов поставщиков (28,6%) и подмену банковских реквизитов (7%).

Сейчас распространены кибератаки через цепочку поставок. Если раньше злоумышленники атаковали крупный бизнес сразу напрямую, то теперь они действуют через поставщиков, нанося вред и маленьким компаниям.

При выборе российской системы безопасности эксперты советуют обращать внимание на следующие критерии: