Продвижение в MAX стали закупать в два раза чаще

Стало в два раза больше тендеров на услуги по продвижению в мессенджере MAX, также интерес вырос к рекламе на площадке «Дзен» и в социальной сети ВКонтакте.

С января 2026 года число торгов на услуги по продвижению в мессенджере MAX увеличилось в два раза. Об этом сказано в исследовании электронной торговой площадки «ТендерПро», результаты есть в распоряжении «Клерка.

Чаще всего торги на продвижение бизнеса в мессенджере MAX проводят компании в секторе электронной коммерции, индустрии красоты и медицинской сфере.

Тендеры на услуги продвижения чаще всего проводят предприятия из Москвы и Московской области (41,9%), Санкт-Петербурга (6,5%), Тюменской (5%), Ростовской (4,1%), Самарской (3,6%) областей.

«Несмотря на то, что мессенджер MAX был запущен недавно, коммерческие предприятия стали уже рассматривать его в качестве маркетинговой площадки», — сказала директор по развитию цифровых продуктов ООО «ТендерПро» Ольга Горчицына.

Она добавила, что со стороны бизнеса на 45% вырос интерес к рекламе на «Дзен» и на 20,5% во ВКонтакте.

