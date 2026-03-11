КПП ЗП моб
Медосмотры

❔ Нужен ли медосмотр совместителю, который прошел его по основному месту работы

Работнику по совместительству нужно проходить обязательный медицинский осмотр.

На стайте Онлайнинспекции задали вопрос: будет ли медицинское заключение, полученное сотрудником по основному месту работы, достаточным основанием для освобождения его от прохождения периодического медосмотра у работодателя по внешнему совместительству.

Такое медицинское заключение не является основанием для освобождения от медосмотра, пояснил Роструд.

«Работнику при поступлении на работу по совместительству также следует пройти обязательный медицинский осмотр», — пояснило ведомство.

Работодатель обязан обеспечить проведение медицинских осмотров за свой счет согласно абз. 14 ч. 3 ст. 214 ТК.

Медосмотры проходят занятые на работах с вредными и опасными условиями труда, связанных с движением транспорта (ч. 1 ст. 220 ТК), в организациях пищевой промышленности, общепита и торговли, водопроводных сооружений, медицинских организациях и детских учреждениях (ч. 2 ст. 220 ТК).

Работники проходят обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры в случаях, предусмотренных законом (абз. 9 ч. 1 ст. 215 ТК), уточнил Роструд.

Автор

ATR

  • Алексей Т.
    Главный бухгалтер
    Вот даже если чисто математически подойти к данному вопросу, то не срастается у них. Организации, проводящие мед осмотры, чаще всего на УСН. А это 6(15)% налогов. Организации, предоставляющие осматриваемых, на ОСНО(25? н/приб). Т.е. бджетный недобор минимум 10%.

    Или какая-то другая логика?

