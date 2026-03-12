Какие сервисы банки навязывают клиентам без их согласия

Без спроса часто подключают СМС-информирование, страхование жизни, юридическую поддержку и подписки.

Банки могут подключать ненужные услуги без согласия клиентов. От них можно отказаться и вернуть деньги.

Об этом сообщил вице-президент Ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулев.

Ненужные услуги можно получить, если при подписании документов клиент не обратил внимания на мелкий шрифт в договоре или не убрал галочки по умолчанию.

«Через месяц обнаруживаешь в выписке списания за услуги, о которых не просил. СМС-информирование, страхование жизни, юридическая поддержка, подписка на "финансовый помощник" и еще какой-нибудь "пакет привилегий". Каждая позиция по 100-300 рублей в месяц, но в сумме набегает ощутимо», — пояснил Хрулев.

Клиент вправе потребовать возврата денег за подключенные без явного согласия услуги.

Это можно сделать в самом банке, а если там откажут — жаловаться в Роспотребнадзор и ЦБ, сказал эксперт.

Ранее мы сообщали, что с 9 января 2026 выросли штрафы за навязывание дополнительных платных услуг.