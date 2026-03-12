💣 На маркетплейсах идут массовые проверки из-за неоформленных сотрудников

Роструд ищет неоформленных сотрудников на складах маркетплейсов, а ФНС подозревает владельцев ПВЗ в уклонении от уплаты НДФЛ и страховых взносов.

С конца 2025 года Роструд по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой начал проводить масштабные проверки крупнейших маркетплейсов, включая Wildberries, Ozon и Яндекс Маркет.

С 15 декабря по 17 февраля 2026 трудовые инспекторы проводили профилактические визиты на склады компаний, чтобы выявить сотрудников, которые не оформлены по трудовому договору, но фактически работают в найме. Об этом пишет «Коммерсант».

В самом Роструде называют такие визиты плановыми и профилактическими. Маркетплейсы тоже заявляют, что находятся в диалоге с властями.

Сотрудники ПВЗ обычно оформлены через партнеров, а работники склада нередко работают по ГПХ со сдельной оплатой, поэтому именно последние привлекают внимание надзорных органов.

Вместе с этим, начались активные проверки сервисов, которые организованно переводят выплаты самозанятым. Владельцев ПВЗ проверяют по подозрению в уклонении от уплаты страховых взносов и НДФЛ.