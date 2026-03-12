💣 На маркетплейсах идут массовые проверки из-за неоформленных сотрудников
С конца 2025 года Роструд по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой начал проводить масштабные проверки крупнейших маркетплейсов, включая Wildberries, Ozon и Яндекс Маркет.
С 15 декабря по 17 февраля 2026 трудовые инспекторы проводили профилактические визиты на склады компаний, чтобы выявить сотрудников, которые не оформлены по трудовому договору, но фактически работают в найме. Об этом пишет «Коммерсант».
В самом Роструде называют такие визиты плановыми и профилактическими. Маркетплейсы тоже заявляют, что находятся в диалоге с властями.
Сотрудники ПВЗ обычно оформлены через партнеров, а работники склада нередко работают по ГПХ со сдельной оплатой, поэтому именно последние привлекают внимание надзорных органов.
Вместе с этим, начались активные проверки сервисов, которые организованно переводят выплаты самозанятым. Владельцев ПВЗ проверяют по подозрению в уклонении от уплаты страховых взносов и НДФЛ.
Ну этого следовало ожидать - там часто не помнят, что такое ТК РФ
Поддерживаю, но не верю в честность и неподкупность проверяющих.
Надо было МВД привлекать, вопрос низких зарплат решился б (это шутка).
в пвз студенты на подработках, каждый день новые лица, задолбаешься всех оформлять