У работодателей может появиться две разных системы удержания: для массовых сотрудников и для высококлассных специалистов

Работодатели консервативно относятся к смене места работы сотрудниками. Они склонны недооценивать роль нематериальных факторов.

28% компаний уверены, что специалисты готовы уйти от них только ради увеличения зарплаты. 18% грешат на отсутствие развития на рабочем месте, а 14% думают, что причиной ухода могут стать отношения с руководством. Некомфортные условия труда набрали 6% голосов, а несоответствие корпоративной культуре — 8%. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование HR-платформы Jinn.

Самая высокая текучесть кадров оказалась среди линейного производственного персонала: это складские работники, комплектовщики, грузчики, менеджеры по продажам, операторы кол-центров и консультанты.

Партнер компании Cornerstone Владислав Быханов рассказал, что даже несмотря на снижение выпуска продукции, компании не готовы расставаться с сотрудниками. Многие переходят на сокращенную неделю, чтобы сохранить профильных специалистов.

В SuperJob считают, что работодателям придется выстроить две разных системы удержания сотрудников: