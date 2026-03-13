Минфин: какие банковские операции с 2026 года облагаются и не облагаются НДС

Не облагаются НДС переводы денег по банковским картам, по СБП, предоставление сведений об операциях по таким счетам и о наличии денег на них.

Минфин в письме от 29.12.2025 № 03-07-05/127796 разъяснил, какие банковские операции с 2026 года облагаются и не облагаются НДС.

Согласно абз. 3 и 4 подп. «б» п. 5 ст. 2 Федерального закона от 28.11. 2025 г. № 425-ФЗ, с 1 января 2026 года НДС облагаются такие операции и услуги, связанные с обслуживанием банковских карт:

оформление (выпуск), переоформление (перевыпуск), в том числе на условиях срочности, банковской карты, дополнительной карты (детской или корпоративной);

блокировка и разблокировка банковской карты;

смена ПИН-кода к банковской карте;

обслуживание карты за определенный период времени (ежемесячное, квартальное, годовое);

доставка банковской карты;

эквайринговые услуги, оказываемые розничной торговле и общепиту, другим организациям и ИП, выполняющим работы и оказывающим платные услуги населению;

иные операции и услуги, связанные с обслуживанием банковских карт, которые не относятся к банковским операциям.

Также с 1 января 2026 НДС облагаются операции организаций, обеспечивающих информационное и технологическое взаимодействие между участниками расчетов (банками), в том числе услуги по сбору, обработке и предоставлению участникам расчетов информации по операциям с банковскими картами (процессинг).

Но подп. 3 п. 3 ст. ст. 149 НК освобождается от НДС в том числе открытие и ведение банковских счетов организаций и физлиц, в том числе счетов для расчетов по банковским картам, а также переводы по поручению организаций и физлиц и информирование об операциях по указанным счетам и о наличии средств на этих счетах.

Таким образом, не подлежат обложению НДС:

переводы денег по банковским счетам, служащим для расчетов по банковским картам ;

переводы денежных средств с использованием СБП ;

услуги банков по предоставлению сведений об операциях по указанным счетам и о наличии средств на этих счетах.

