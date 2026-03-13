Минфин: какие банковские операции с 2026 года облагаются и не облагаются НДС
Минфин в письме от 29.12.2025 № 03-07-05/127796 разъяснил, какие банковские операции с 2026 года облагаются и не облагаются НДС.
Согласно абз. 3 и 4 подп. «б» п. 5 ст. 2 Федерального закона от 28.11. 2025 г. № 425-ФЗ, с 1 января 2026 года НДС облагаются такие операции и услуги, связанные с обслуживанием банковских карт:
оформление (выпуск), переоформление (перевыпуск), в том числе на условиях срочности, банковской карты, дополнительной карты (детской или корпоративной);
блокировка и разблокировка банковской карты;
смена ПИН-кода к банковской карте;
обслуживание карты за определенный период времени (ежемесячное, квартальное, годовое);
доставка банковской карты;
эквайринговые услуги, оказываемые розничной торговле и общепиту, другим организациям и ИП, выполняющим работы и оказывающим платные услуги населению;
иные операции и услуги, связанные с обслуживанием банковских карт, которые не относятся к банковским операциям.
Также с 1 января 2026 НДС облагаются операции организаций, обеспечивающих информационное и технологическое взаимодействие между участниками расчетов (банками), в том числе услуги по сбору, обработке и предоставлению участникам расчетов информации по операциям с банковскими картами (процессинг).
Но подп. 3 п. 3 ст. ст. 149 НК освобождается от НДС в том числе открытие и ведение банковских счетов организаций и физлиц, в том числе счетов для расчетов по банковским картам, а также переводы по поручению организаций и физлиц и информирование об операциях по указанным счетам и о наличии средств на этих счетах.
Таким образом, не подлежат обложению НДС:
переводы денег по банковским счетам, служащим для расчетов по банковским картам;
переводы денежных средств с использованием СБП;
услуги банков по предоставлению сведений об операциях по указанным счетам и о наличии средств на этих счетах.
