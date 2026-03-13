Застройщикам могут разрешить переносить средства с эскроу-счета в банк для рефинансирования

Сейчас нельзя переносить деньги со счетов эскроу из одного банка в другой, но эта мера может помочь девелоперам сохранить финансовую устойчивость.

12 марта в Госдуму внесли законопроект, предлагающий разрешить застройщикам переносить средства с эскроу-счета в банк, с которым заключен договор рефинансирования.

Высокая ключевая ставка, сокращение программ льготной ипотеки, удорожание проектного финансирования, рост себестоимости строительства и другие факторы к 2026 году повышают риски финансовой устойчивости застройщиков и невозможности выполнения ими обязательств по долевому строительству и вводу жилья, считают депутаты.

Актуальность проблемы подтверждают случаи обращения крупнейших представителей отрасли за господдержкой.

«На ситуацию влияют и текущие регуляторные условия, при которых на практике взаимоотношения между застройщиками и банками-кредиторами по вопросам привлечения проектного финансирования могут фактически осуществляться на кабальных условиях», — говорится в пояснительной записке.

Сейчас застройщики должны запускать строительство новых проектов жилья с использованием целевых кредитов в рамках проектного финансирования.

Наличие целевого кредита в конкретном банке предопределяет открытие счетов эскроу для участников долевого строительства в том же банке. Остатки на счетах эскроу позволяют снизить ставку по целевому кредиту, иногда ниже ключевой ставки.

Для допфинансирования застройщики сейчас не могут воспользоваться процедурой рефинансирования своих проектных кредитов, так как для рефинансирования не предусмотрена возможность переноса средств на счетах эскроу.

И если банк фактически навязывает невыгодные условия, отсутствие регулирования в части передачи средств на счетах эскроу не позволяет застройщику получить более выгодные для него и участников долевого строительства условия в другом, рефинансирующем банке.

Поэтому предлагается разрешить застройщикам переносить средства с эскроу-счета в банк, с которым заключен договор рефинансирования.

Если закон примут, он вступит в силу со дня официального опубликования.