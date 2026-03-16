ФНС: что делать, если в заявлении на вычет ошиблись в реквизитах счета
Налогоплательщик в заявлении на вычет по ошибке написал реквизиты банка с закрытым счетом. Как исправить реквизиты?
«Для возврата денежных средств Вам необходимо подать в налоговый орган по месту своего учета заявление о распоряжении путем возврата суммой денежных средств, формирующих положительное сальдо ЕНС налогоплательщика, плательщика сбора, плательщика страховых взносов или налогового агента (КНД 1112542) с уточненными реквизитами банковского счета», — ответили налоговики.
Такое заявление можно отправить через личный кабинет, по ТКС или на бумаге.
