Сальдо ЕНС

ФНС: что делать, если в заявлении на вычет ошиблись в реквизитах счета

Для возврата денег нужно подать заявление о возврате с ЕНС с уточненными реквизитами банковского счета.

Налогоплательщик в заявлении на вычет по ошибке написал реквизиты банка с закрытым счетом. Как исправить реквизиты?

«Для возврата денежных средств Вам необходимо подать в налоговый орган по месту своего учета заявление о распоряжении путем возврата суммой денежных средств, формирующих положительное сальдо ЕНС налогоплательщика, плательщика сбора, плательщика страховых взносов или налогового агента (КНД 1112542) с уточненными реквизитами банковского счета», — ответили налоговики.

Такое заявление можно отправить через личный кабинет, по ТКС или на бумаге.

Что нужно знать, чтобы хорошо отдохнуть в круизе

