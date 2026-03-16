За 9 месяцев было превышение лимита, а за год – нет: нужно ли подавать корректировку

Если по итогам года нет превышения лимита по доходу – рекомендуется подать уточненную декларацию по налогу на прибыль за 9 месяцев.

В декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев 2025 года начислили к уплате в 1 квартале 2026 ежемесячные авансовые платежи, так как было превышение лимита за 9 месяцев. Но по итогам 2025 года при расчете средней величины доходов от реализации за предыдущие четыре квартала у организации нет превышения установленного лимита, указанного в п. 3 ст. 286 НК – в среднем 15 млн руб. за каждый квартал.

Обязана ли организация подать корректировочную декларацию за 9 месяцев 2025 года, сняв авансовые платежи на 1 кв. 2026 и оставив авансовые платежи только на 4 квартал 2025, или подача корректировки – это право организации, спросили налоговую службу.

Рекомендуем представить уточненную налоговую декларацию по налогу на прибыль организаций за 9 месяцев 2025 года, исключив ежемесячные авансовые платежи на 1 квартал 2026 года, ответили налоговики.

