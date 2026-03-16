Больше трети курьеров совмещают доставку с основной работой
39% курьеров совмещают доставку с основной работой.
Такие данные в ходе опроса получили Купер и Авито Подработка.
24% — рассматривают доставку как основной источник дохода;
10% — совмещают доставку с учебой в колледже, университете или на курсах;
9% — параллельно занимаются собственным бизнесом или фрилансом.
Самым важны фактором выбора работы 65% курьеров назвали выплаты и чаевые.
Также важными назвали:
активный образ жизни (32%);
возможность узнавать город (24%);
благодарность клиентов (23%).
Курьеры рассказали о своих расходах:
31% респондентов помогает родителям;
27% откладывают на покупку транспорта;
23% — на собственное жилье;
21% — на путешествия;
19% — на ремонт и обустройство жилья.
По данным Авито Подработки, за 2025 год размер оплаты за смену у курьеров вырос на 11%.
Работодатели чаще ищут курьеров на велосипедах (+47%), автомобилях (+41%) и пеших курьеров (+35%).
«Одновременно усиливается активность со стороны исполнителей. Интерес со стороны пользователей нашего сервиса к предложениям о подработке курьером на велосипеде выросло на 62%, на автомобиле — на 51%, а популярность пешего формата увеличилась на 49%», — отметил директор Авито Подработки Сергей Яськин.
В исследовании участвовали более 2 000 человек в возрасте 18-65 лет.
Начать дискуссию