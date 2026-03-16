Больше трети курьеров совмещают доставку с основной работой

Главная причина выбора работы в доставке – это удобный график.

39% курьеров совмещают доставку с основной работой.

Такие данные в ходе опроса получили Купер и Авито Подработка.

Так, 39% курьеров-партнеров Купера совмещают занятость в доставке с основной работой.

24% — рассматривают доставку как основной источник дохода;

10% — совмещают доставку с учебой в колледже, университете или на курсах;

9% — параллельно занимаются собственным бизнесом или фрилансом.

Самым важны фактором выбора работы 65% курьеров назвали выплаты и чаевые.

Также важными назвали:

активный образ жизни (32%);

возможность узнавать город (24%);

благодарность клиентов (23%).

Курьеры рассказали о своих расходах:

31% респондентов помогает родителям;

27% откладывают на покупку транспорта;

23% — на собственное жилье;

21% — на путешествия;

19% — на ремонт и обустройство жилья.

По данным Авито Подработки, за 2025 год размер оплаты за смену у курьеров вырос на 11%.

Работодатели чаще ищут курьеров на велосипедах (+47%), автомобилях (+41%) и пеших курьеров (+35%).

«Одновременно усиливается активность со стороны исполнителей. Интерес со стороны пользователей нашего сервиса к предложениям о подработке курьером на велосипеде выросло на 62%, на автомобиле — на 51%, а популярность пешего формата увеличилась на 49%», — отметил директор Авито Подработки Сергей Яськин.

В исследовании участвовали более 2 000 человек в возрасте 18-65 лет.