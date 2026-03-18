📄 ФНС разработала формат электронной грузовой накладной
17 марта 2026 года на портале проектов нормативных актов появился документ, который утвердит формат электронной грузовой накладной.
Согласно закону от 07.06.2025 № 140-ФЗ, электронные документы в грузоперевозках должны применяться с 1 сентября 2026 года.
Электронная грузовая накладная будет включать в себя четыре обязательных файла обмена:
№
Файл обмера
Пояснение
1
Сведения от перевозчика:
Файл подписывают усиленной квалифицированной электронной подписью перевозчика/его уполномоченного агента.
2
Информация от грузоотправителя, которая состоит из дополнительных сведений к информации перевозчика. Например, о фактических обстоятельствах приема груза к перевозке, иных данных и оговорках.
Документ должен подписать грузоотправитель усиленной квалифицированной подписью.
Если отправитель физлицо, файл можно подписать усиленной неквалифицированной подписью.
3
Файл от грузополучателя, который состоит из сведений:
4
Информация перевозчика о выдаче груза грузополучателю, состоящая из дополнительных к информации грузополучателя сведений перевозчика в отношении выдачи вверенного ему грузоотправителем груза и фактических обстоятельств такой выдачи.
Приказ ФНС вступит в силу через месяц после официального опубликования.
