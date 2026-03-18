📄 ФНС разработала формат электронной грузовой накладной

В электронной грузовой накладной будет четыре обязательных файла обмена документами между перевозчиком, отправителем груза и получателем.

17 марта 2026 года на портале проектов нормативных актов появился документ, который утвердит формат электронной грузовой накладной.

Согласно закону от 07.06.2025 № 140-ФЗ, электронные документы в грузоперевозках должны применяться с 1 сентября 2026 года.

Электронная грузовая накладная будет включать в себя четыре обязательных файла обмена:

Файл обмера

Пояснение

1

Сведения от перевозчика:

  • об участниках перевозки груза;

  • наименовании и коде пункта отправления и назначения;

  • номере рейса;

  • дате и времени отправки;

  • габаритах и весе груза.

Файл подписывают усиленной квалифицированной электронной подписью перевозчика/его уполномоченного агента.

2

Информация от грузоотправителя, которая состоит из дополнительных сведений к информации перевозчика. Например, о фактических обстоятельствах приема груза к перевозке, иных данных и оговорках.

Документ должен подписать грузоотправитель усиленной квалифицированной подписью.

Если отправитель физлицо, файл можно подписать усиленной неквалифицированной подписью.

3

Файл от грузополучателя, который состоит из сведений:

  • о приеме груза от перевозчика;

  • дате, времени, месте выдачи груза;

  • фактических характеристиках принятого груза и обстоятельствах приема груза.

4

Информация перевозчика о выдаче груза грузополучателю, состоящая из дополнительных к информации грузополучателя сведений перевозчика в отношении выдачи вверенного ему грузоотправителем груза и фактических обстоятельств такой выдачи.

Приказ ФНС вступит в силу через месяц после официального опубликования.

ЭДО в кадровом учете

Рейтинг сервисов КЭДО в 2026 году. ТОП лучших систем для кадрового электронного документооборота 

Публикуем сравнение популярных сервисов КЭДО с оценкой, насколько они закрывают реальные сценарии работы HR-служб. Рейтинг поможет выбрать рабочее решение под задачи бизнеса. 

