📄 ФНС разработала формат электронной грузовой накладной

17 марта 2026 года на портале проектов нормативных актов появился документ, который утвердит формат электронной грузовой накладной.

Согласно закону от 07.06.2025 № 140-ФЗ, электронные документы в грузоперевозках должны применяться с 1 сентября 2026 года.

Электронная грузовая накладная будет включать в себя четыре обязательных файла обмена:

№ Файл обмера Пояснение 1 Сведения от перевозчика: об участниках перевозки груза;

наименовании и коде пункта отправления и назначения;

номере рейса;

дате и времени отправки;

габаритах и весе груза. Файл подписывают усиленной квалифицированной электронной подписью перевозчика/его уполномоченного агента. 2 Информация от грузоотправителя, которая состоит из дополнительных сведений к информации перевозчика. Например, о фактических обстоятельствах приема груза к перевозке, иных данных и оговорках. Документ должен подписать грузоотправитель усиленной квалифицированной подписью. Если отправитель физлицо, файл можно подписать усиленной неквалифицированной подписью. 3 Файл от грузополучателя, который состоит из сведений: о приеме груза от перевозчика;

дате, времени, месте выдачи груза;

фактических характеристиках принятого груза и обстоятельствах приема груза. — 4 Информация перевозчика о выдаче груза грузополучателю, состоящая из дополнительных к информации грузополучателя сведений перевозчика в отношении выдачи вверенного ему грузоотправителем груза и фактических обстоятельств такой выдачи. —

Приказ ФНС вступит в силу через месяц после официального опубликования.