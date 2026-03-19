АУРЭК жалуется в ФАС на новую оферту Wildberries. Возвраты и доставка подорожали в разы

По мнению ассоциации, изменения создают неравные возможности для малого бизнеса.

Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) официально обратилась в ФАС с требованием проверить новую редакцию оферты Wildberries № 91.

По мнению ассоциации, изменения создают неравные возможности для МСП.

Так, в новой оферте срок вывода выручки увеличили на 14 дней.

Доставку привязали к цене товара: чем дороже товар, тем дороже его доставка со склада. То есть при ставке 1,05% за товар стоимостью 1 000, доплата составит 10,5 руб., а при цене 10 000 — уже 105 руб.

Подорожали возвраты: вместо фиксированных 50 рублей — расчет по объему товара. Например, возврат обувной коробки будет стоить 172 руб. вместо 50. Рост составляет 244%.

Комиссия при FBS растет быстрее. На отгрузку без штрафа теперь отводится 15 вместо 24 часов. При длительной задержке комиссия может достигать 60% (в категории «Игрушки»).

Одновременное удорожание доставки, возвратов, комиссий и замедление оборота средств ухудшают положение продавцов.

«Мы просим ФАС оценить действия Wildberries на предмет наличия признаков нарушения антимонопольного законодательства и в случае их обнаружения принять меры антимонопольного реагирования», — пишет АУРЭК.

Ассоциация рассчитывает на конструктивный диалог с Wildberries и оперативное получение разъяснений.

