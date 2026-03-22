Когда коммерческие организации не начисляют взносы за директора с МРОТ: было 4 случая, стало 3

С 2026 года появились новые особенности заполнения расчета по страховым взносам (РСВ).

С 2026 года директорам коммерческих организаций начисляют страховые взносы с базы, равной МРОТ, даже если зарплата директора меньше МРОТ. Сумму таких выплат директору отражают в разделе 3 и подразделе 1 раздела 1 РСВ.

УФНС разъяснило, что не начисляют взносы за директора, если:

организация в стадии конкурсного производства, где назначен конкурсный управляющий;

директор на СВО в связи с призывом на военную службу по мобилизации, заключением контракта или в добровольческом формировании (в это время он не выполняет обязанности руководителя, поэтому взносы из МРОТ за него платить не надо, так как директор не имеет возможности фактически управлять организацией);

компания применяет спецрежим АУСН (не сдают РСВ и не исчисляют взносы, т. к. тариф для них — 0%).

Отметим, что до последнего момента таких ситуаций-исключений было не три, а четыре: взносы с МРОТ не нужно было начислять, если фирма в стадии ликвидации и назначен ликвидатор. Но вышло письмо ФНС от 18.03.2026 № БС-36-11/2025@, которое это опровергает.

«… поскольку к ликвидатору, по сути, переходят полномочия единоличного исполнительного органа, в отношении физического лица, являющегося ликвидатором коммерческой организации, ежемесячно определяется минимальная база для исчисления страховых взносов, исходя из размера МРОТ…», — сказано в письме.

Так что взносы теперь нужно платить и за ликвидатора.