💰 Больше всего зарабатывают те, кто работает по профессии. Главные бухгалтеры в топ-3
Самые большие зарплаты получают россияне, которые работают по полученной специальности. Почти 60% из них зарабатывают более 200 тыс. рублей.
Такие результаты получили исследователи SuperJob.
«Больше зарабатывают те, кто работает по специальности, полученной в вузе <…>. Чем выше доход, тем чаще россияне работают по профилю. Среди тех, кто зарабатывает до 100 тысяч рублей, таких 36%. Среди тех, кто получает от 200 тысяч, — уже 57%», — пишут эксперты.
По профилю работают 44% россиян. Еще 21% трудится в смежных областях.
А 35% работают в областях, никак не связанных с полученной специальностью.
Больше всего работают по профилю представители таких профессий:
врачи – 90%;
юристы — 84%
главные бухгалтеры — 80%.
Среди менеджеров по работе с клиентами работают по специальности только 17%. Среди менеджеров по закупкам и продажам – 23% и 28% соответственно.
вообще-то ИИ очень часто ошибаются. особенно при финанализе. проверяла. и уж тем более ИИ не может давать решения как исправить ситуацию.