💰 Больше всего зарабатывают те, кто работает по профессии. Главные бухгалтеры в топ-3

Самые большие зарплаты получают россияне, которые работают по полученной специальности. Почти 60% из них зарабатывают более 200 тыс. рублей.

Такие результаты получили исследователи SuperJob.

«Больше зарабатывают те, кто работает по специальности, полученной в вузе <…>. Чем выше доход, тем чаще россияне работают по профилю. Среди тех, кто зарабатывает до 100 тысяч рублей, таких 36%. Среди тех, кто получает от 200 тысяч, — уже 57%», — пишут эксперты.

По профилю работают 44% россиян. Еще 21% трудится в смежных областях.

А 35% работают в областях, никак не связанных с полученной специальностью.

Больше всего работают по профилю представители таких профессий:

врачи – 90%;

юристы — 84%

главные бухгалтеры — 80%.

Среди менеджеров по работе с клиентами работают по специальности только 17%. Среди менеджеров по закупкам и продажам – 23% и 28% соответственно.