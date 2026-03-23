Минфин раскрыл план по обелению отдельных секторов экономики
Замглавы Минфина Алексей Сазанов считает, что эффект от внедрения плана по обелению экономики составит от 0,3% до 0,4% ВВП в год.
Об этом он сообщил, выступая на V Петербургском налоговом форуме.
Ведомство в рамках плана собирается:
Вывести из серой зоны внешнюю торговлю, в том числе в рамках ЕАЭС. Для этого вводят национальную систему подтверждения ожидания поставки товаров (CПOT). Это обеспечит дополнительные поступления в бюджет.
Контролировать стоимость ввозимых из ЕАЭС товаров для упорядочивания трансграничной торговли маркированными товарами. Будут проверять соответствие стоимости товаров по декларации рыночным ценам и предотвращать уклонение от уплаты налогов через их занижение.
Контролировать вывоз наличных рублей и золота с территории РФ, в том числе в страны ЕАЭС.
Создать правовую основу для учета и оборота цифровой валюты.
Обелить рынок труда. Будет проводиться системная работа по выявлению нелегальной занятости.
Бороться с нелегальными кредиторами. Минфин будет пресекать деятельность по кредитованию под видом комиссионных магазинов.
Обелить рынок табачной и алкогольной продукции. В 2026 году будут приняты законопроекты, связанные с лицензированием оптовой и розничной продажи табачной и никотинсодержащей продукции.
Также Минфин выступает за поэтапное введение НДС на товары электронной торговли.
