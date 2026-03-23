Минфин раскрыл план по обелению отдельных секторов экономики

Бюджет получит от обеления экономики от 0,3% до 0,4% ВВП в год.

Замглавы Минфина Алексей Сазанов считает, что эффект от внедрения плана по обелению экономики составит от 0,3% до 0,4% ВВП в год.

Об этом он сообщил, выступая на V Петербургском налоговом форуме.

Ведомство в рамках плана собирается:

Вывести из серой зоны внешнюю торговлю, в том числе в рамках ЕАЭС. Для этого вводят национальную систему подтверждения ожидания поставки товаров (CПOT). Это обеспечит дополнительные поступления в бюджет.

Контролировать стоимость ввозимых из ЕАЭС товаров для упорядочивания трансграничной торговли маркированными товарами. Будут проверять соответствие стоимости товаров по декларации рыночным ценам и предотвращать уклонение от уплаты налогов через их занижение.

Контролировать вывоз наличных рублей и золота с территории РФ, в том числе в страны ЕАЭС.

Создать правовую основу для учета и оборота цифровой валюты .

Обелить рынок труда . Будет проводиться системная работа по выявлению нелегальной занятости.

Бороться с нелегальными кредиторами . Минфин будет пресекать деятельность по кредитованию под видом комиссионных магазинов.

Обелить рынок табачной и алкогольной продукции. В 2026 году будут приняты законопроекты, связанные с лицензированием оптовой и розничной продажи табачной и никотинсодержащей продукции.

Также Минфин выступает за поэтапное введение НДС на товары электронной торговли.