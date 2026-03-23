Как проводить медосмотры, если на предприятии и вредные факторы, и контакт с пищевыми продуктами

На сайт Онлайнинспекции обратились за разъяснением: на предприятии ведется перевалка и кратковременное хранение зерна. Работники (транспортерщики и силосники) выполняют работы по перемещению зерна через транспортеры и силосы, а также обслуживают оборудование.

Согласно технологическому процессу, прямой контакт работников с зерном не предусмотрен. Но в процессе работы они могут прикасаться к рукавам и оборудованию, по которым перемещается зерно.

Также по результатам СОУТ для данных рабочих мест установлены вредные производственные факторы: зерновая пыль и тяжесть трудового процесса.

Нужно ли включать работников этих профессий в медицинские осмотры по п. 23 (работы с пищевыми продуктами) приказа № 29н, либо медосмотры должны проводиться только по вредным производственным факторам, установленным СОУТ, спросили представители компании.

«Нужно. Работники, выполняющие работы, где имеется контакт с пищевыми продуктами в процессе их производства, хранения, транспортировки и реализации обязаны проходить медицинский осмотр», — ответил Роструд.

В соответствии с ч. 1 ст. 220 ТК, предварительные (при поступлении на работу) и периодические медосмотры проходят занятые на работах с вредными и/или опасными условиями труда. Работники организаций пищевой промышленности, общественного питания и торговли проходят такие медосмотры в целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения заболеваний (ч. 2 ст. 220 ТК).

А п. 23 приложения к приказу Минздрава от 28.01.2021 № 29н установлено, что работники, контактирующие с пищевыми продуктами, обязаны один раз в год проходить медицинские осмотры.

