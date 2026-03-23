Роструд разъяснил, как платить северную надбавку молодым специалистам

Молодежи, живущей в районах Крайнего Севера и приравненных местностях не менее одного года, процентная надбавка начисляется в ускоренном порядке: 20% или 10%.

Работник в возрасте до 30 лет прожил более 1 года в Красноярске (местность с особыми климатическими условиями) и впервые трудоустраивается в район Крайнего Севера для работы вахтовым методом.

Какой размер процентной надбавки ему необходимо установить через 6 месяцев работы в районе Крайнего Севера – 20% или 10%, спросили на сайте Онлайнинспекции.

«Молодежи, которая прожила в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях не менее одного года, процентная надбавка начисляется в ускоренном порядке», — ответил Роструд.

Порядок начисления такой:

20% по истечении первых шести месяцев работы с увеличением на 20% за каждые последующие шесть месяцев и по достижении 60% — последние 20% за один год работы — для проживающих в районах Крайнего Севера ;

в размере 10% за каждые шесть месяцев работы — для проживающих в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, и в районах, где надбавки выплачиваются в порядке и на условиях, предусмотренных постановлением ЦК КПСС, Совета министров СССР и ВЦСПС от 06.04.1972 № 255.

Это предусмотрено подп. «е» п. 1 постановления Совмина РСФСР от 22.10.1990 № 45 «Об упорядочении компенсации гражданам, проживающим в районах Севера».

