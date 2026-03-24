По ошибке работодателя сотрудник отгулял отпуск больше положенного: можно ли теперь вычесть эти дни

Нельзя уменьшить отпуск, если в предыдущие годы ошибочно предоставили больше дней отдыха, чем положено работнику.

На сайте Онлайнинспекции разобрали ситуацию: человек устроился на работу в организацию в апреле 2018 года. В 2019 ему ошибочно предоставили больше дней отпуска, чем полагалось за отработанное время в 2018-м.

В 2024 году ежегодно оплачиваемый отпуск уменьшили на 1 день, в 2025 году – на 3. Теперь в 2026 году ежегодный оплачиваемый отпуск уменьшают на 5 дней – с 44 до 39. Обосновывают это тем, что в 2019 году работник отгулял больше положенного.

«Трудовое законодательство не предусматривает возможности уменьшить ежегодный оплачиваемый отпуск в году, если в предыдущие годы работодатель ошибочно предоставил больше дней отпуска, чем положено работнику», — предупредил Роструд.

Отпуска дают работникам ежегодно с сохранением места работы (должности) и среднего заработка (ст. 114 ТК). При этом продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска не ограничивается (ст. 120 ТК).