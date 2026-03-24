❔ Учитывать ли в отпускных премию за прошлый год, если ее выплатят после расчетного периода

Если премию дадут по окончании расчетного периода – учитывать ее для оплаты отпуска не нужно.

Сотрудник в апреле 2026 года идет в отпуск. Расчетный период для отпуска – апрель 2025-март 2026 года, но период отработан не полностью, сотрудник был в отпусках.

В апреле сотруднику начислена премия за март 2025 от фактически отработанного времени.

В каком размере учитывать эту премию для расчета отпускных, спросили на сайте Онлайнинспекции.

«Премия в описанной ситуации учитываться не должна, поскольку будет выплачена по окончании расчетного периода», — считает Роструд.

Среднюю зарплату при любом режиме работы рассчитывают исходя из фактически начисленной зарплаты за 12 календарных месяцев, предшествующих периоду, в течение которого за работником сохраняется средняя заработная плата (ч. 3 ст. 139 ТК), добавило ведомство.

Для расчета среднего дневного заработка для оплаты отпусков начисленную зарплату за последние 12 календарных месяцев делят на 12 и на 29,3 (ч. 4 ст. 139 ТК).

