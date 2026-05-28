Большинство топ-менеджеров чувствуют себя некомпетентными в эпоху внедрения ИИ

Российские топ-менеджеры испытывают острый дефицит навыков в работе с искусственным интеллектом и внедрении новых технологий.

Руководители компаний признают, что им не хватает компетенций для интеграции ИИ-инструментов в бизнес-процессы и обеспечения кибербезопасности.

Наиболее проблемными зонами стали интеграция ИИ-агентов (74% респондентов оценили навык как «плохо» или «скорее плохо»), адаптация процессов с учетом кибербезопасности (71%) и использование языковых моделей (66%). Об этом сказано в исследовании «СберУниверситета» и Ассоциации менеджеров «Индекс менеджмента».

Помимо технологических пробелов, 67% опрошенных отметили трудности с выявлением индивидуальной мотивации сотрудников. При этом сильными сторонами управленцы назвали самодисциплину (65%), нетворкинг (59%) и контроль исполнения задач (56%).

В ближайшие три года спрос на навыки работы с ИИ продолжит расти. 62% участников опроса ожидают увеличения потребности в специалистах, умеющих внедрять ИИ-агентов, а 60% прогнозируют рост актуальности навыков выстраивания бизнес-процессов с учетом требований кибербезопасности.

Цифровая трансформация бизнеса требует от руководителей не только понимания технологий, но и умения принимать решения в условиях рыночной неопределенности.