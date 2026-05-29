Налоговики назвали признаки фиктивности сделок
За прошедший период 2026 года сотрудники УФНС по Амурской области обнаружили схемы занижения налога на прибыль по сделкам, якобы оформленным с компаниями-посредниками и взаимосвязанными (подконтрольными) лицами.
При анализе документов налоговики не нашли доказательств привлечения сторонних организаций для выполнения работ. То есть хозяйственные операции производились собственными силами, товары покупали напрямую у субъектов реального сектора.
6 компаний самостоятельно уточнили налоговые обязательства и доплатили в бюджет более 115 млн руб. налога на прибыль, сообщает УФНС.
Признакам фиктивности сделок налоговики считают:
формальное составление документов без реального исполнения;
отсутствие трудовых и материальных ресурсов для выполнения работ и услуг;
хозяйствующий субъект не закупает товар у реальных поставщиков на рынке.
Такие схемы чаще встречались в строительной и золотодобывающей отраслях, в сферах оптовой торговли и грузоперевозок региона.
