Налоговики назвали признаки фиктивности сделок

Чаще всего в 2026 году фиктивные сделки обнаруживали в строительстве, золотодобыче, оптовой торговле и грузоперевозках.

За прошедший период 2026 года сотрудники УФНС по Амурской области обнаружили схемы занижения налога на прибыль по сделкам, якобы оформленным с компаниями-посредниками и взаимосвязанными (подконтрольными) лицами.

При анализе документов налоговики не нашли доказательств привлечения сторонних организаций для выполнения работ. То есть хозяйственные операции производились собственными силами, товары покупали напрямую у субъектов реального сектора.

6 компаний самостоятельно уточнили налоговые обязательства и доплатили в бюджет более 115 млн руб. налога на прибыль, сообщает УФНС.

Признакам фиктивности сделок налоговики считают:

формальное составление документов без реального исполнения;

отсутствие трудовых и материальных ресурсов для выполнения работ и услуг;

хозяйствующий субъект не закупает товар у реальных поставщиков на рынке.

Такие схемы чаще встречались в строительной и золотодобывающей отраслях, в сферах оптовой торговли и грузоперевозок региона.