Роструд ответил, можно ли отстранить от работы бухгалтера при аудиторской проверке

Отстранять специалиста от работы можно только в случаях, установленных законом.

Бухгалтер по совместительству на удаленке получила приказ об отстранении от работы. Указано обоснование: аудиторская проверка, срок не указан.

Законно ли это, или нужно ли составить приказ о простое, спрашивает специалист на сайте Онланинспекции.

Роструд объяснил, что в этом случае отстранение незаконно.

Отстранять работника от работы работодатель вправе только в случаях, предусмотренных ч. 1 ст. 76 ТК. Например, если не прошли обучение и проверку знаний по охране труда, не прошли медосмотр, по требованию госорганов и т. д.

Аудиторская проверка к таким случаям не относится.

А оформить простой нужно, если работа сотрудника, структурного подразделения или всей организации в целом будет приостановлена (ч. 3 ст. 72.2 ТК), добавило ведомство.