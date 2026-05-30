💥 Лето 2026 — самое длинное для работы, ФНС ужесточила правила по НДС, часто болеть станет невыгодно, Минфин может отказаться от снижения порогов по НДС. Топ новостей

❓ Будут ли выплаты по сокращению, если работодатель отменил его
Если увольнение в связи с сокращением фактически не состоялось, работодатель не обязан платить пособие.
😲 Рабочее лето 2026 станет самым длинным за три года
Летом россияне будут работать 65 дней, а отдыхать – 27 дней.
👐 Роструд: если сотрудник работает в отпуске – платить нужно не всегда
Если человек работает по своей инициативе – оплачивать это работодатель не обязан.
🔍 Минфин уточнит требования к проведению инвентаризации
Подготовлены изменения в ФСБУ «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».
👤 Депутаты приняли закон о наследовании переплаты по налогам
С 1 января 2027 после смерти налогоплательщика положительное сальдо его ЕНС автоматически перейдет на ЕНС наследника.
❗ ФНС ужесточает правила по НДС: пояснения — только в электронном виде, старые форматы электронных документов отменены
С 12 мая 2026 года налогоплательщики обязаны направлять пояснения к декларации по НДС исключительно в электронном виде по формату ФНС — документы, поданные иначе, не будут учитывать.
😷 Часто болеющим могут сократить срок больничного: проект Минздрава
Продлять временную нетрудоспособность в четвертый раз за полгода будет врачебная комиссия.
❗ Минфин не исключает отказ от снижения порогов для НДС в 2027–2028 годах
Дискуссии по лимиту доходов будут в августе - сентябре 2026 при подготовке бюджетного пакета.
💣 Лимит дохода для самозанятых могут повысить до 3,4 млн рублей – законопроект 2026
ЛДПР предложила увеличить норму дохода для самозанятых.
📅 Продолжительность отпуска могут увеличить с 28 до 35 дней: депутаты хотят учитывать выходные и праздничные дни
Чтобы компенсировать выходные дни, которые выпадают на период отпуска, депутат планирует увеличить отдых с 28 до 35 календарных дней.
😮 Депутаты предлагают увеличить порог для освобождения от НДС
Предлагается повысить фиксированные суммы, закрепленные в НК: имущественный вычет, порог освобождения от НДС, суточные.
📄 ФНС утвердила форму документа о предстоящей поставке для СПОТ
С 28 мая 2026 года нужно оформлять документ о предстоящей поставке.
💳 Центробанк потребовал полного ухода Visa и Mastercard с российского рынка
Карты Visa и Mastercard больше не выполняют свои функции внутри РФ, однако Национальная система платежных карт продолжает тратить деньги на их техническую поддержку.
👀 Сбер меняет БИК и коррсчета филиалов: переводы по старым реквизитам перестанут проходить с 23 июня 2027 года
С 26 мая 2026 года Сбер обновляет БИК и корреспондентские счета филиалов из за реорганизации территориальных учреждений Банка России. С 23 июня старые счета будут закрыты, а платежи по ним отклонят.
👉 Минтруд упростил порядок регистрации и снятия с учета работодателей
ИП-плательщики страховых взносов на травматизм за исполнителя не будут подавать заявление о регистрации в СФР.
🙌 Лимит сверхурочных работ увеличен в два раза: подписан закон 2026
Годовой лимита сверхурочных работ повысили со 120 до 240 часов в год.
📄 С 2027 года будет новая форма налогового уведомления физлицам
В форме налогового уведомления учтут новый вычет по взносам на добровольное страхование жизни.
