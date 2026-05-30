💥 Лето 2026 — самое длинное для работы, ФНС ужесточила правила по НДС, часто болеть станет невыгодно, Минфин может отказаться от снижения порогов по НДС. Топ новостей

Собрали для вас самые важные бухгалтерские новости за неделю с 25 по 29 мая 2026 года, которые вы могли пропустить.

❓ Будут ли выплаты по сокращению, если работодатель отменил его

Если увольнение в связи с сокращением фактически не состоялось, работодатель не обязан платить пособие.

😲 Рабочее лето 2026 станет самым длинным за три года

Летом россияне будут работать 65 дней, а отдыхать – 27 дней.

👐 Роструд: если сотрудник работает в отпуске – платить нужно не всегда

Если человек работает по своей инициативе – оплачивать это работодатель не обязан.

🔍 Минфин уточнит требования к проведению инвентаризации

Подготовлены изменения в ФСБУ «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».

👤 Депутаты приняли закон о наследовании переплаты по налогам

С 1 января 2027 после смерти налогоплательщика положительное сальдо его ЕНС автоматически перейдет на ЕНС наследника.

❗ ФНС ужесточает правила по НДС: пояснения — только в электронном виде, старые форматы электронных документов отменены

С 12 мая 2026 года налогоплательщики обязаны направлять пояснения к декларации по НДС исключительно в электронном виде по формату ФНС — документы, поданные иначе, не будут учитывать.

😷 Часто болеющим могут сократить срок больничного: проект Минздрава

Продлять временную нетрудоспособность в четвертый раз за полгода будет врачебная комиссия.

❗ Минфин не исключает отказ от снижения порогов для НДС в 2027–2028 годах

Дискуссии по лимиту доходов будут в августе - сентябре 2026 при подготовке бюджетного пакета.

💣 Лимит дохода для самозанятых могут повысить до 3,4 млн рублей – законопроект 2026

ЛДПР предложила увеличить норму дохода для самозанятых.

📅 Продолжительность отпуска могут увеличить с 28 до 35 дней: депутаты хотят учитывать выходные и праздничные дни

Чтобы компенсировать выходные дни, которые выпадают на период отпуска, депутат планирует увеличить отдых с 28 до 35 календарных дней.

😮 Депутаты предлагают увеличить порог для освобождения от НДС

Предлагается повысить фиксированные суммы, закрепленные в НК: имущественный вычет, порог освобождения от НДС, суточные.

📄 ФНС утвердила форму документа о предстоящей поставке для СПОТ

С 28 мая 2026 года нужно оформлять документ о предстоящей поставке.

💳 Центробанк потребовал полного ухода Visa и Mastercard с российского рынка

Карты Visa и Mastercard больше не выполняют свои функции внутри РФ, однако Национальная система платежных карт продолжает тратить деньги на их техническую поддержку.

👀 Сбер меняет БИК и коррсчета филиалов: переводы по старым реквизитам перестанут проходить с 23 июня 2027 года

С 26 мая 2026 года Сбер обновляет БИК и корреспондентские счета филиалов из за реорганизации территориальных учреждений Банка России. С 23 июня старые счета будут закрыты, а платежи по ним отклонят.

👉 Минтруд упростил порядок регистрации и снятия с учета работодателей

ИП-плательщики страховых взносов на травматизм за исполнителя не будут подавать заявление о регистрации в СФР.

🙌 Лимит сверхурочных работ увеличен в два раза: подписан закон 2026

Годовой лимита сверхурочных работ повысили со 120 до 240 часов в год.

📄 С 2027 года будет новая форма налогового уведомления физлицам

В форме налогового уведомления учтут новый вычет по взносам на добровольное страхование жизни.