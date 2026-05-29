Исправление ошибок в чеках

ФНС: нужны ли чеки коррекции, если перешли с АУСН на УСН с НДС

Даже если при АУСН в реквизитах указывали «УСН», нужно будет исправить чеки за период с момента утраты права на автоУСН до обновления ККТ.

Налоговики разъяснили, нужно ли формировать кассовые чеки коррекции, если поменяли режим налогообложения с АУСН на УСН с НДС.

Один из обязательных реквизитов чека – это «Система налогообложения». Но значения «автоУСН» пока нет – нужно указывать «УСН» с соответствующим объектом налогообложения.

Если потеряли право работать на АУСН и перешли на УСН с НДС, то придется обновить настройки кассы.

«Причиной служит необходимость отражения в чеке других тегов – ставки и суммы НДС», — пояснили налоговики.

Чеки, сформированные в период между датой утраты права на автоУСН и обновлением настроек ККТ, будут без обязательных реквизитов. Поэтому их нужно исправить.

Это можно сделать с помощью:

  • чеков коррекции (для ФФД 1.1 и 1.2);

  • чеков с обратным признаком расчета и с исправленными реквизитами (для ФФД 1.05).

УСН на НДС 22%

Добрый день. Если за 2025г. по лимитам ИП превысил и выручка составиал 58 млн. С 1 января он должен быть плательщиком НДС?

  1. В какой момент нужно подать какую ставку выбрал, 5% или 22%.

  2. Если январь и февраль отработал, с марта встал на АУСН, то за два месяца только сдает декларацию НДС?

  3. В какой срок сдать декларацию по НДС?

  4. Если мы все еще не определились, продолжили работать так, как есть, должны ли мы потом пробить чеки коррекции с выделением НДС в чеке? Или хотели просто в отчетность выделить в т.ч. НДС тот какой выберем, но не выбивать чеки коррекции, штраф есть за это?

