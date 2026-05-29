ФНС: нужны ли чеки коррекции, если перешли с АУСН на УСН с НДС

Даже если при АУСН в реквизитах указывали «УСН», нужно будет исправить чеки за период с момента утраты права на автоУСН до обновления ККТ.

Налоговики разъяснили, нужно ли формировать кассовые чеки коррекции, если поменяли режим налогообложения с АУСН на УСН с НДС.

Один из обязательных реквизитов чека – это «Система налогообложения». Но значения «автоУСН» пока нет – нужно указывать «УСН» с соответствующим объектом налогообложения.

Если потеряли право работать на АУСН и перешли на УСН с НДС, то придется обновить настройки кассы.

«Причиной служит необходимость отражения в чеке других тегов – ставки и суммы НДС», — пояснили налоговики.

Чеки, сформированные в период между датой утраты права на автоУСН и обновлением настроек ККТ, будут без обязательных реквизитов. Поэтому их нужно исправить.

Это можно сделать с помощью:

чеков коррекции (для ФФД 1.1 и 1.2);

чеков с обратным признаком расчета и с исправленными реквизитами (для ФФД 1.05).

