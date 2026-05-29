Роструд рассказал, как отразить и оплатить время на обучение по охране труда
Онлайнинспекцию спросили – как правильно отразить в табеле учета рабочего времени обучение по охране труда с отрывом от производства и как оплачивать время прохождения такого обучения.
Порядок отражения в табеле учета рабочего времени периода обучения по охране труда работодатель может установить по своему усмотрению, считает Роструд.
«Полагаем, что поскольку обучение по охране труда должно осуществляться с отрывом от работы, период отсутствия на работе в связи с прохождением обучения можно отразить в табеле учета рабочего времени буквенным кодом “ПК”», — уточнило ведомство.
Обучение работника требованиям охраны труда можно считать профессиональным обучением, поэтому это время оплачивают с сохранением места работы и средней заработной платы.
Профессиональное обучение направлено на приобретение профессиональной компетенции без изменения уровня образования (ч. 1 ст. 73 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ).
В соответствии с ч. 1 ст. 187 ТК, при направлении работодателем работника на профобучение с отрывом от работы за ним сохраняются место работы (должность) и средняя заработная плата.
