📃 Больничный лист может заменить справка в свободной форме

Ситуация, которую рассмотрел Роструд: сотруднице выдали требование о предоставлении письменного объяснения за неявки на рабочее место на несколько дней в разные периоды времени (в совокупности более 15 дней, за последние полгода — 2 дня в разные месяцы). На что в объяснительной сотрудница сообщила, что отсутствовала на рабочем месте по причине ухудшения состояния здоровья, предоставив справки из частного медицинского центра о посещении врача в эти даты.

Больничные листы выданы не были. Справка заполнена в свободной форме и содержит информацию: «справка о том, что она была на приеме у терапевта». Отсутствие на рабочем месте с руководителем согласовано не было.

Вопрос:

является ли справка о факте посещения врача основанием отсутствия на работе (не больничный лист);

в справке указано «прием терапевта», а он длится 20 минут, но отсутствовал работник целый день. Можно ли уволить за прогулы?

Онлайнинспекция разъяснила, что законом не установлен список уважительных причин, при наличии которых работник может отсутствовать на работе. Каждый случай отсутствия должен оцениваться с учетом тех или иных обстоятельств.

Если работник представит документы или иные доказательства, подтверждающие его посещение учреждения здравоохранения в течение всего рабочего дни, причины его отсутствия являются уважительными.