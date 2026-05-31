💬 Руководитель в общем рабочем чате оскорбляет сотрудников и называет «идиотами»: разбор ситуации Рострудом

Все работники имеют право на защиту своего достоинства в период трудовой деятельности.

На практике часто бывает, что руководитель публично в общем рабочем чате позволяет себе оскорбления сотрудников, в том числе называя их идиотами.

У Роструда спросили, какие нормы трудового законодательства и корпоративной этики это нарушает, и можно ли по этому факту обратиться в трудовую инспекцию (ГИТ).

Ведомство указало, что все работники имеют право на защиту своего достоинства в период трудовой деятельности. Свидетельские показания могут быть рассмотрены судом в качестве доказательств.

«Однако, учитывая тот факт, что работников оскорблял не работодатель, а другой работник, а оскорбленные работники не обращались к работодателю с заявлением о защите своего достоинства, то речь идет не о трудовом споре», — считает Онлайнинспекция.

В данном случае работники вправе сами отстаивать свои честь и достоинство, обратившись с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении начальника в правоохранительные органы в соответствии с УПК РФ. Также можно требовать возмещения морального вреда в порядке гражданского судопроизводства.