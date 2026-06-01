Минтруд разработал структуру стратегии кадрового обеспечения экономики до 2036 года

Ведомство подготовило проект документа, который определяет основные подходы к формированию кадровой политики в отраслях экономики и социальной сфере.

30 мая 2026 года в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой сообщили, что проект структуры стратегии кадрового обеспечения экономики уже готов и прошел обсуждение на первом заседании Межведомственной рабочей группы.

Документ базируется на анализе демографических, кадровых и технологических вызовов, которые влияют на рынок труда с учетом мировых трендов.

Ключевой задачей стратегии станет синхронизация системы образования, рынка труда и технологической повестки. Особое внимание разработчики уделят влиянию ИИ, роботизации и распространению удаленной занятости, которые требуют формирования новых компетенций у работников.

«С учетом предложений от членов рабочей группы Минтрудом России подготовлен проект структуры кадровой стратегии, состоящий из пяти разделов, и определены ключевые подходы к ее формированию», — сказано в сообщении.

Ранее Путин поручил разработать и утвердить итоговый документ до 1 декабря 2026 года.