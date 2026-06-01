Можно ли не отпустить работника в отпуск, если он не отдохнул по графику – ответ Роструда

Отпуск за первый год работы нужно предоставить в первый год.

Сотрудник устроился на предприятие 10.04.2025 года. В отпуск не ходил, хотя по графику предполагался отдых в феврале и августе. Теперь работник хочет уйти в отпуск в июне 2026 года, но начальник не отпускает.

Мотивирует это тем, что работник отказался в феврале, теперь пойдет в августе. Правомерно ли это, и какие последствия для работодателя возможны, спрашивает работник.

«Неправомерно. Отпуск за первый год работы работодатель обязан был предоставить до 09.04.2026», — ответил Роструд.

Оплачиваемый отпуск предоставляют работнику ежегодно, право на отпуск возникает после 6 месяцев работы — ч. 1 ст. 122 ТК.

За нарушение порядка предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска работодатель может быть привлечен к административной ответственности согласно ст. 419 ТК, добавило ведомство.

Как организовать работу с десятком фрилансеров, чтобы не утонуть в документах и чатах

Сотрудничество с внештатными специалистами обещает бизнесу гибкость и экономию, но в реальности нередко превращается в хаос. Разбираемся, как организовать рабочее пространство и документооборот, чтобы фрилансеры усилили вашу команду и не стали источником проблем.

