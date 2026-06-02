Роструд: будет ли премия при увольнении – зависит от времени издания приказа

Если премия начислена по приказу до увольнения, ее нужно выплатить. Если приказ о премировании издали после увольнения – платить не нужно.

Роструд разъяснил правила выплаты премии при увольнении работника.

В компании годовую премию за предыдущий год выплачивают по правилу: 70% в декабре текущего года, остальные 30% — в апреле следующего года.

30 марта 2026 года у работника истек срок трудового договора. В декабре 2025 года премия была начислена, но при увольнении в марте 2026 года оставшиеся 30% не выплатили.

Во внутреннем документе о премировании написано, что премия не выплачивается только в том случае, если работник увольняется в текущем периоде.

Обязан ли работодатель выплатить остаток премии за прошедший год, если период отработан полностью, спросили на сайте Онланйинспекции.

При увольнении все суммы, причитающиеся работнику, выплачивают в день прекращения трудовых отношений (ст. 140 ТК). В противном случае работодатель может быть привлечен к административной ответственности, напомнил Роструд.

Порядок выплаты премии регулируется таким правилом: