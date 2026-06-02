Роструд: будет ли премия при увольнении – зависит от времени издания приказа
Роструд разъяснил правила выплаты премии при увольнении работника.
В компании годовую премию за предыдущий год выплачивают по правилу: 70% в декабре текущего года, остальные 30% — в апреле следующего года.
30 марта 2026 года у работника истек срок трудового договора. В декабре 2025 года премия была начислена, но при увольнении в марте 2026 года оставшиеся 30% не выплатили.
Во внутреннем документе о премировании написано, что премия не выплачивается только в том случае, если работник увольняется в текущем периоде.
Обязан ли работодатель выплатить остаток премии за прошедший год, если период отработан полностью, спросили на сайте Онланйинспекции.
При увольнении все суммы, причитающиеся работнику, выплачивают в день прекращения трудовых отношений (ст. 140 ТК). В противном случае работодатель может быть привлечен к административной ответственности, напомнил Роструд.
Порядок выплаты премии регулируется таким правилом:
если премия начислена согласно приказу о премировании, принятому до увольнения, то она должна быть выплачена;
если приказ о премировании издали после увольнения данного работника – оснований для включения его в приказ нет, так как он уже не состоит с организацией в трудовых отношениях.
Начать дискуссию