Татьяна Ким: спор банков с маркетплейсами не окончен, вопрос остается открытым
Глава РВБ Татьяна Ким заявила, что сотрудничество площадки с ВТБ не стало компромиссом в споре с финансовыми организациями.
«Наше партнерство с ВТБ — это не про компромисс. Вопрос до сих пор остается открытым. Если нас в чем-то обвиняют незаслуженно, мы, конечно, будем защищаться», — сказала Ким.
Она рассчитывает, что участники рынка и Банк России разработают единые правила для цифровых площадок, ретейла и банков.
По ее словам, стратегическое партнерство WB с ВТБ должно показать всему рынку, что работать вместе выгоднее, чем конфликтовать.
