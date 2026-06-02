Татьяна Ким: спор банков с маркетплейсами не окончен, вопрос остается открытым

Партнерство Wildberries и ВТБ не решило конфликт банков с маркетплейсами.

Глава РВБ Татьяна Ким заявила, что сотрудничество площадки с ВТБ не стало компромиссом в споре с финансовыми организациями.

«Наше партнерство с ВТБ — это не про компромисс. Вопрос до сих пор остается открытым. Если нас в чем-то обвиняют незаслуженно, мы, конечно, будем защищаться», — сказала Ким.

Она рассчитывает, что участники рынка и Банк России разработают единые правила для цифровых площадок, ретейла и банков.

По ее словам, стратегическое партнерство WB с ВТБ должно показать всему рынку, что работать вместе выгоднее, чем конфликтовать.

