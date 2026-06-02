Налоговые агенты обязаны подать уведомления по НДФЛ до 3 июня и перечислить платежи до 5 июня 2026

Работодатели должны подать уведомление по НДФЛ с выплат за период с 23 по 31 мая не позднее 3 июня 2026 года.

ФНС напомнила, что работодатели, которые выплатили доходы физическим лицам в конце мая 2026 года, обязаны отчитаться перед налоговой инспекцией до 3 июня и перечислить удержанный налог не позднее 5 июня.

В уведомлении об исчисленных суммах НДФЛ нужно указывать код отчетного периода «31/12».

Нарушение порядка подачи уведомлений грозит штрафами и начислением пеней. Об этом сказано на сайте ФНС.

Для формирования платежных документов и уплаты налогов налогоплательщики могут использовать электронные сервисы ФНС: «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя», «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица» или сервис «Уплата налогов и пошлин».

Также актуальные сроки сдачи отчетности и внесения платежей удобно отслеживать через «Налоговый календарь» на сайте ведомства.