Работника сократили перед новогодними праздниками – Роструд разъяснил, как считать пособие

Роструд разъяснил, как рассчитывать пособие при увольнении по сокращению, если в месяцах до трудоустройства были праздники.

Согласно ст.178 ТК, уволенному работнику работодатель выплачивает средний заработок за второй и третий месяц до трудоустройства.

Учитываются ли праздничные дни при расчете среднего заработка, если второй и третий месяц трудоустройства пришлись на январь и февраль 2026 года, спросил пользователь.

«Учитываются. Средний заработок исчисляется исходя из фактически полученного работником заработка за 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу увольнения.

Работодателю следует учитывать рабочие дни и нерабочие праздничные дни, приходящиеся на соответствующий период оплаты», — ответило ведомство.

Для расчета среднего заработка за январь и февраль (месяцы, где есть праздничные дни) средний дневной заработок умножают на количество рабочих дней и нерабочих праздничных дней в этом месяце. Получившийся размер среднего заработка не должен быть меньше средней заработной платы, которую работник получил бы за этот месяц в период трудовой деятельности.

При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией или сокращением увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка (ч. 1 ст. 178 ТК).

Если работник за месяц не нашел работу – работодатель обязан выплатить ему средний месячный заработок за второй месяц, а иногда по решению службы занятости – и за третий (ч. 2 и ч. 3 ст. 178 ТК).

При этом согласно Постановлению КС от 13.11.2019 № 34-П, при расчете пособия при сокращении учитывают и рабочие, и нерабочие праздничные дни, приходящиеся на соответствующий период.

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