Маркетплейс Wildberries собирается создать свой мессенджер

Компания хочет расширить функционал своей цифровой экосистемы, превратив внутренний корпоративный продукт в полноценный сервис для общения покупателей и продавцов.

3 июня 2026 года представители объединенной компании Wildberries & Russ рассказали о планах создать свой мессенджер. Разработчики опираются на опыт внедрения коммуникационных решений внутри маркетплейса, которые уже используют сотрудники и клиенты.

В компании подчеркнули, что развитие сервиса обусловлено потребностями пользователей. Покупатели часто обсуждают товары, делятся ссылками, выбирают подарки и взаимодействуют с продавцами прямо на платформе.

«Разработка собственного мессенджера — логичное продолжение экосистемы RWB. При создании нового продукта мы используем опыт развития внутреннего корпоративного мессенджера и коммуникационных решений внутри маркетплейса. Сейчас продукт тестируется внутри компании», — сказали в пресс-службе группы РВБ.

Ранее Wildberries активно трансформировалась в цифровую экосистему, объединяющую торговые и логистические сервисы.