Сайт не работает без javascript. Включите поддержку javascript в настройках браузера!
Бухстрим моб
🔴 Бесплатный вебинар → Основы аналитики 1С для бухгалтера: что изучать и как это поможет в работе
Пользователи интернета

Маркетплейс Wildberries собирается создать свой мессенджер

Компания хочет расширить функционал своей цифровой экосистемы, превратив внутренний корпоративный продукт в полноценный сервис для общения покупателей и продавцов.

3 июня 2026 года представители объединенной компании Wildberries & Russ рассказали о планах создать свой мессенджер. Разработчики опираются на опыт внедрения коммуникационных решений внутри маркетплейса, которые уже используют сотрудники и клиенты.

В компании подчеркнули, что развитие сервиса обусловлено потребностями пользователей. Покупатели часто обсуждают товары, делятся ссылками, выбирают подарки и взаимодействуют с продавцами прямо на платформе.

«Разработка собственного мессенджера — логичное продолжение экосистемы RWB. При создании нового продукта мы используем опыт развития внутреннего корпоративного мессенджера и коммуникационных решений внутри маркетплейса. Сейчас продукт тестируется внутри компании», — сказали в пресс-службе группы РВБ.

Ранее Wildberries активно трансформировалась в цифровую экосистему, объединяющую торговые и логистические сервисы.

Автор

Р7
Ведение бизнеса

Облачные сервисы для бизнеса: какие инструменты нужны небольшой команде

Пока команда небольшая, рабочие процессы часто выстраиваются сами: часть задач обсуждают в чатах, документы пересылают файлами, переписка с клиентами ведется в почте. Но по мере роста становится сложнее держать все это под контролем. Разберем, какие облачные сервисы помогают упорядочить работу и выстроить удобный цифровой офис для небольшой команды.

Облачные сервисы для бизнеса: какие инструменты нужны небольшой команде
265

Начать дискуссию

ГлавнаяПодписка