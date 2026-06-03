Маркетплейс Wildberries собирается создать свой мессенджер
3 июня 2026 года представители объединенной компании Wildberries & Russ рассказали о планах создать свой мессенджер. Разработчики опираются на опыт внедрения коммуникационных решений внутри маркетплейса, которые уже используют сотрудники и клиенты.
В компании подчеркнули, что развитие сервиса обусловлено потребностями пользователей. Покупатели часто обсуждают товары, делятся ссылками, выбирают подарки и взаимодействуют с продавцами прямо на платформе.
«Разработка собственного мессенджера — логичное продолжение экосистемы RWB. При создании нового продукта мы используем опыт развития внутреннего корпоративного мессенджера и коммуникационных решений внутри маркетплейса. Сейчас продукт тестируется внутри компании», — сказали в пресс-службе группы РВБ.
Ранее Wildberries активно трансформировалась в цифровую экосистему, объединяющую торговые и логистические сервисы.
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