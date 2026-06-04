Инспекторов по охране труда могут запретить увольнять без согласия профсоюза
Депутаты от фракции КПРФ 3 июня 2026 года внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается дополнить ст. 374 ТК, где предусмотрены гарантии защиты от увольнения только председателям профсоюзных ячеек и их заместителям.
«Мы предлагаем распространить эту меру защиты также на профсоюзных трудовых инспекторов и уполномоченных по охране труда. Нужно ясно понимать: это законопроект не только в интересах профсоюзных активистов, он в интересах всего трудящегося большинства населения нашей страны», — заявил один из авторов инициативы депутат Юрий Афонин.
Действующие нормы не охватывают всех активистов, которые защищают работников.
Расширение защиты на профсоюзных трудовых инспекторов и уполномоченных по охране труда поможет работникам эффективнее бороться с незаконными увольнениями и принуждением к переработкам, уверены депутаты.
Если закон примут, он вступит в силу со дня его официального опубликования.
Комментарии1
а если нет профсоюза? увольняем?