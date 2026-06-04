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Прием на работу

Депутат предлагает штрафовать работодателей за обман в вакансиях

Чтобы защитить соискателей от недобросовестных нанимателей, предлагается наказывать компании за завышение зарплатных ожиданий в объявлениях о найме.

Председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш заявил, что более 60% соискателей сталкиваются с расхождением заявленной и реальной зарплаты.

Он предложил ввести прогрессивную шкалу штрафов в зависимости от разрыва между обещанной и фактической суммой:

  • до 20% — 50-100 тыс. рублей;

  • 20-50% — 100-200 тыс.;

  • более 50 % — 200-500 тыс. либо приостановление деятельности до 90 суток.

«В вакансии пишут "от 100 тыс.", а на собеседовании предлагают 50 тыс. Тысячи россиян ежедневно сталкиваются с обманом. Работодатели безнаказанно завышают зарплаты, чтобы заманить соискателей.

Пора ввести штрафы за ложные данные о зарплате, обязать раскрывать структуру выплат и создать публичный реестр недобросовестных компаний», — считает Панеш.

Также предлагается обязать работодателей раскрывать структуру выплат, включая оклад, премии и надбавки.

Кроме того, депутат предложил создать публичный реестр недобросовестных работодателей на сайте Роструда, а жалобы на обман принимать через портал «Госуслуги». Контролировать новые правила смогут трудовые инспекции, добавил депутат.

Автор

Клерк Бизнес
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