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Отпуска

Роструд ответил, когда выходить на работу, если праздник выпал на отпуск

Нерабочий праздничный день в число дней отпуска не включается.

Онлайнинспекция дала разъяснения по ситуации: у работника со стандартной пятидневкой запланирован отпуск с 01.06.2026 г. на 14 дней. 12 июня будет праздничный день.

Когда выходить на работу – 15 июня или 16 июня, спрашивает пользователь.

«Если с 01.06.2026 вам будет предоставлен ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 14 календарных дней, то крайним днем отпуска будет 15.06.2026. Выйти на работу необходимо будет в ближайший после 15.06.2026 рабочий день в соответствии с графиком работы», — пояснил Роструд.

12 июня, нерабочий праздничный днем, в число дней отпуска включаться не будет.

Это указано в ч. 1 ст. 120 ТК – нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются.

Автор

Клерк Бизнес
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Собственное B2B-медиа внутри сильной площадки: зачем компаниям блог на «Клерке»
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