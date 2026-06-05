Сроки подтверждения ИТ-аккредитации в 2026 году продлили до 1 июля

Кабмин перенес предельный срок подтверждения государственной аккредитации для ИТ-компаний в 2026 году на 1 июля.

ИТ-компании получили дополнительный месяц на прохождение ежегодной процедуры подтверждения статуса, необходимого для применения налоговых льгот. Такие изменения есть в постановлении правительства от 01.06.2026 № 673.

До этого момента организации должны были подтверждать аккредитацию не позднее 1 июня.

В 2026 году аккредитованные организации могут подать заявление о подтверждении ИТ-аккредитации до 1 июля включительно.

Минцифры проверит поступившие заявления до 1 сентября 2026 года. Результаты процедуры компании получат через Единый портал госуслуг.

Требование о подаче заявления не распространяется на организации, созданные в 2026 году. Также процедуру не проходят компании, получившие аккредитацию после 25 апреля текущего года.

Наличие действующей аккредитации — обязательное условие для применения льготных ставок по налогу на прибыль и пониженных тарифов страховых взносов.