Роструд рассказал, как взять день за свой счет по семейным обстоятельствам
Работнику нужно проводить ребенка до аэропорта, для этого он хочет взять один день без сохранения зарплаты на работе.
Как оформить такой выходной – объяснила Онлайнинспекция.
Оформить день без сохранения зарплаты можно по соглашению с работодателем.
«Отпуск без сохранения заработной платы в описанной ситуации предоставляется на основании письменного заявления», — уточнил Роструд (ч. 1 ст. 128 ТК).
Законом не установлен срок, до истечения которого работник может подать заявление о предоставлении отпуска за свой счет, но в любом случае его стоит подать заблаговременно, например, не позднее чем за один день.
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