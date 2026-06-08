Налоговая назвала все изменения по НДС 2026 года

Уточнения внесли в НДС-декларации и счета-фактуры.

О нововведениях по НДС с 2026 года рассказала замначальника отдела камерального контроля НДС УФНС по республике Хакассия Татьяна Королева.

Новая форма декларации по НДС утверждена приказом ФНС от 18.12.2025 №ЕД-7-3/1227@ и применяется с отчетности за I квартал 2026 года. Что изменилось:

в раздел 3 добавили строки для ставок НДС 22%, 22/122;

в разделы 8 (книга покупок) и 9 (книга продаж) добавили строки для номера и даты счета‑фактуры при отгрузке в счет предоплаты.

С 1 января 2026 есть изменения в счетах-фактурах. Теперь в документе указывают:

номер платежно‑расчетного документа при получении оплаты или частичной оплаты;

порядковый номер и дата составления счета‑фактуры;

реквизиты для идентификации документа об отгрузке товаров (выполнении работ, оказании услуг).

Также с 1.01.2026 перешли на универсальный передаточный документ (УПД):

УПД формата 5.03 заменяет ТОРГ‑12, акты выполненных работ и оказанных услуг;

документ объединяет функции первичного учетного документа и счета‑фактуры;

формат — XML, подписывается УКЭП.

Срок подачи НДС-декларации— не позднее 25‑го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, напомнила Королева.

Декларацию подают исключительно в электронном виде через оператора ЭДО, подписанную электронной подписью.

Исключение — налоговые агенты‑неплательщики НДС, не ведущие посредническую деятельность с оформлением счетов‑фактур от своего имени: они могут сдать отчетность на бумаге.

Кто обязан подавать декларацию:

организации и ИП на ОСНО;

налоговые агенты;

организации и ИП на УСН с доходами свыше 20 млн руб.;

организации и ИП, утратившие с 01.01.2026 право на применение ПСН и перешедшие на ОСНО или УСН;

организации и ИП, выставившие счет‑фактуру с выделенным НДС, даже если они не плательщики НДС (например, освобождены по ст. 145 НК).

Кроме того, в 2026 году ввели такие изменения Федеральным законом от 25.04.2026 №104-ФЗ:

с 01.04.2026 – при определении доходов для освобождения от НДС не учитываются проценты по вкладам в банках РФ. Норма действует до 31.12.2026;

право на освобождение от НДС для ИП и организаций на УСН, если доходы за 2025 год не превысили 60 млн руб., а доля доходов от услуг общественного питания — не менее 70 %.

ИП, утративший право на патент, может принять к вычету НДС по товарам, приобретенным до утраты права.

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