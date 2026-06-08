Карту «Мир» подключат к Госуслугам для автоматического начисления соцподдержки в 2026 году

НСПК во втором полугодии 2026 года запустит пилотный проект по использованию карт «Мир» для получения социальных льгот.

8 июня 2026 года заместитель генерального директора НСПК Павел Потанин рассказал о планах расширить функционал карты «Мир». Ее будет можно привязать к порталу Госуслуги и автоматически получать федеральные и региональные меры поддержки. Причем выпускать новый пластик для этого не нужно.

Проект постановления правительства уже внесли на рассмотрение. Пилотный этап пройдет в трех субъектах РФ, где функционал карты расширят для оплаты проезда, посещения учреждений культуры и получения коммерческих скидок.

«Инициатива правительства РФ и Банка России "Моя карта "Мир" сейчас на финальной стадии подготовки. НСПК технологически реализует ее совместно с Минцифры и Минтрудом. Во втором полугодии 2026 года планируется запуск пилотного проекта», — сказал Павел Потанин.

К проекту также сможет присоединиться бизнес, чтобы предлагать собственные программы лояльности для льготных категорий населения. По словам Павла Потанина, ключевая задача — сделать карту «Мир» универсальным инструментом получателя льгот.